Все верблюды Саудовской Аравии обзаведутся паспортами

Саудовская Аравия начнет выдавать паспорта всем верблюдам, проживающим в королевстве. Этот шаг направлен на создание надежной базы данных для более эффективного управления стадами этих ценных животных, численность которых, по оценкам правительства, к 2024 году составит около 2,2 миллиона особей.

Дизайн проездного документа был опубликован во вторник в сети X Министерством окружающей среды, водного хозяйства и сельского хозяйства. Его зеленые пластины украшены гербом королевства, изображением верблюда, выполненным золотым тиснением, и надписью «Верблюжий проездной паспорт».

Как сообщило государственное телевидение «Аль-Ихбария», паспорт поможет улучшить верблюжий рынок, регулируя торговлю и транспортировку, а также упрощая подтверждение права собственности и тем самым укрепляя права владельцев.

В Саудовской Аравии, где верблюды на протяжении веков были важным средством передвижения и транспорта, рынок этих животных процветает, поскольку владение ими дает определенный социальный статус. В стране ежегодно проводятся фестивали верблюдов, включая конкурсы красоты, где животные продаются по ценам, достигающим сотен тысяч долларов за особь.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube