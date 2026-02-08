Умер вокалист группы 3 Doors Down

Скончался американский музыкант и вокалист группы 3 Doors Down Брэд Арнольд на 48 году жизни. По информации прессы, он умер в субботу, 7 февраля, после долгой борьбы с раком.

Как уточняется, музыкант умер во сне в окружении родных.

В мае 2025 года Арнольд сообщил, что у него был диагностирован рак почки четвертой стадии с метастазами в легких.

Группа 3 Doors Down была образована в 1995 году. Арнольд является автором суперхита Kryptonite, который принес музыкальному коллективу мировую известность.

Вашингтон, Анастасия Смирнова

