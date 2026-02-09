На Кубе из-за Трампа начинается большой энергетический кризис

Остров Куба погружается в энергетический кризис: даже коммерческие самолеты, перевозящие туристов и, следовательно, являющиеся одним из немногих оставшихся функциональных экономических рычагов, не смогут получать керосин как минимум в течение месяца, заявил в воскресенье представитель европейской компании.

«Кубинская гражданская авиация уведомила все компании о том, что со вторника, 10 февраля, в 00:00 по местному времени заправка авиационным топливом JetFuel будет прекращена», – заявил представитель одной из европейских авиакомпаний на условиях анонимности.

Он уточнил, что эта мера объявлена на период в один месяц и что она обяжет авиакомпании, выполняющие дальнемагистральные рейсы, совершать «техническую остановку» на обратных рейсах для дозаправки керосином.

Региональные рейсы должны продолжать выполняться в обычном режиме, сообщил источник. В ответ на запрос представители Air France в Гаване заявили, что их рейсы поддерживаются, за исключением запланированной технической остановки в другой стране Карибского бассейна.

Как напоминает газета «Фигаро», Куба столкнулась с очень серьезным энергетическим кризисом после того, как Венесуэла прекратила поставки нефти под давлением США, а Вашингтон пригрозил ввести пошлины на страны, продающие ей нефть.

В пятницу кубинское правительство объявило о ряде чрезвычайных мер, включая четырехдневную рабочую неделю и практику удаленной работы в государственных учреждениях и на государственных предприятиях, а также ограничения на продажу топлива для разрешения энергетического кризиса.

Также было объявлено о сокращении междугородних автобусных и железнодорожных перевозок, а также о закрытии некоторых туристических объектов. В сфере образования учебные дни будут сокращены, а университеты будут работать по гибридной модели (гибридное обучение).

«Эти меры должны способствовать экономии топлива для стимулирования производства продуктов питания и электроэнергии», а также позволять обеспечивать сохранение основных видов деятельности, приносящих иностранную валюту», – заявил заместитель премьер-министра Оскар Перес-Олива Фрага государственному телевидению.

После прекращения поставок из Венесуэлы после захвата президента Николаса Мадуро в начале января, Дональд Трамп на прошлой неделе подписал указ, указывающий на то, что Соединенные Штаты могут ввести пошлины на страны, продающие нефть в Гавану.

Он также заявил, что Мексика, которая поставляет нефть на Кубу с 2023 года, прекратит это делать. В оправдание своей политики Вашингтон ссылается на «исключительную угрозу», исходящую от Кубы, карибского острова, расположенного всего в 150 км от побережья Флориды, для национальной безопасности США.

Гавана обвиняет Дональда Трампа в желании «задушить» экономику острова, где перебои с электроснабжением и нехватка топлива, которые и без того повторялись в последние годы, усугубились.

Гавана, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

