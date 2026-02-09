В Южной Корее разбился военный вертолет

В Южной Корее потерпел крушение вертолет сухопутных войск. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Авиакатастрофа произошла в южнокорейском в уезде Капхён провинции Кёнгидо. Вертолет Cobra AH-1S рухнул в 55 км к северо-востоку от Сеула.

Два человека, находившиеся на борту, получили тяжелые травмы и были доставлены в больницу. Состояние пострадавших оценивается как критическое.

На месте крушения работают оперативные службы. Отмечается, что после аварии пожара не последовало. Причины ЧП устанавливаются.

Сеул, Зоя Осколкова

