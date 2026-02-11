В Сан-Паулу теперь можно хоронить вместе людей и домашних питомцев

В бразильском штате Сан-Паулу теперь можно похоронить собаку или кошку вместе с человеком. Это стало возможно благодаря закону, признающему «эмоциональную связь между владельцами и животными» даже после смерти. Таким образом благодаря норме закона, одобренной губернатором Тарсизио де Фрейтасом, теперь можно хоронить собак и кошек в семейных могилах.

Бразилия занимает третье место по численности домашних животных после Китая и США.

Новый закон вдохновлен историей Боба Ковейро (Боба-гробовщика), собаки, которая десять лет прожила на кладбище в Сан-Паулу после того, как там похоронили её хозяйку. После смерти собаки власти разрешили похоронить ее вместе с хозяйкой.

В январе в штате Сан-Паулу также вступил в силу еще один закон, признающий «культурный интерес» к «вира-лата карамело» – так в Бразилии называют метисов, – с целью «борьбы с предрассудками против животных, не имеющих определенной породы».

Судьба домашних животных – особенно важная проблема в Бразилии. В последние недели смерть Орельи, собаки, забитой до смерти подростками во Флорианополисе (на юге Бразилии), вызвала широкое возмущение. Даже президент Луис Инасиу Лула да Силва высказался по этому поводу.

В Бразилии, стране с населением 213 миллионов человек, насчитывается около 160 миллионов домашних животных, в основном собак, согласно данным Института Pet Brasil, представляющего интересы ряда компаний в секторе товаров для животных.

Этот сектор переживает бум в последние годы: здесь есть спа-салоны, салоны красоты и отели, где можно побаловать собак и кошек, которых гораздо больше, чем детей младше 14 лет, в стране, где рождаемость снижается.

Сан-Паулу, Елена Васильева

