В Швейцарии летом проведут референдум по вопросу лимита населения

В Швейцарии проведут референдум об установке лимита населения в 10 млн человек. Об этом сообщает газета The Guardian.

С инициативой выступила Швейцарская народная партия. Голосование пройдет 10 июня 2026 года, пишет издание. Авторы проекта предлагают предусмотреть определенные меры по достижении численности населения в 9,5 млн человек. Среди ограничений – запрет на въезд новоприбывшим, включая искателей убежища и семьи иностранных резидентов.

В том случае, если лимит достигнет 10 млн, предлагается ввести дополнительные меры, если снижения численности не произойдет, правительство будет обязано выйти из соглашения о свободном передвижении с ЕС.

За последнее десятилетие население Швейцарии росло примерно в пять раз быстрее среднего показателя соседних европейских государств. При этом больше четверти жителей страны не являются гражданами Швейцарии. Перенаселение создает сложности в области аренды жилья и перегружает инфраструктуру, отмечают авторы инициативы.

В свою очередь противники введения лимита указывают на то, что ограничения поставят под угрозу двусторонние соглашения с ЕС, что может подорвать экономику страны.

Берн, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

