Крупная протечка воды произошла в парижском Лувре

В Лувре произошла крупная протечка. В результате несколько залов пришлось закрыть. По словам очевидцев, часть экспонатов были повреждены водой.

Затопление произошло в ночь с четверга на пятницу в зале, где размещаются ценности, датируемые XV и XVI веками. На сайте музея сообщается, что залы с 706 по 708 в настоящее время закрыты для посетителей.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник, некоторые произведения искусства были повреждены водой.

Последствия аварии устраняются.

Париж, Зоя Осколкова

