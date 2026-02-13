российское информационное агентство 18+

Все новости Нового Дня

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 13 февраля 2026, 15:16 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Конфликт на Украине, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

Крупная протечка воды произошла в парижском Лувре

В Лувре произошла крупная протечка. В результате несколько залов пришлось закрыть. По словам очевидцев, часть экспонатов были повреждены водой.

Затопление произошло в ночь с четверга на пятницу в зале, где размещаются ценности, датируемые XV и XVI веками. На сайте музея сообщается, что залы с 706 по 708 в настоящее время закрыты для посетителей.

Как сообщает BFMTV со ссылкой на источник, некоторые произведения искусства были повреждены водой.

Последствия аварии устраняются.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

Голосование на сайте

Вы используете ИИ в работе или быту?

Голосовать!

В рубриках

Европа, В мире, Культура, Скандалы и происшествия,