В Японии вооруженный ножом мужчина убил подростка и ранил еще двоих

В Японии мужчина с ножом напал на подростков. В результате один человек скончался, еще двое получили ранения.
Инцидент произошел в туристическом районе Дотонбори в городе Осака. У подростков произошел конфликт с незнакомым мужчиной.
В результате стычки один человек получил смертельное ранение, еще двое госпитализированы. Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.
Проводится расследование, причины произошедшего устанавливаются.
Токио, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»