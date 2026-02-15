В Японии вооруженный ножом мужчина убил подростка и ранил еще двоих

В Японии мужчина с ножом напал на подростков. В результате один человек скончался, еще двое получили ранения.

Инцидент произошел в туристическом районе Дотонбори в городе Осака. У подростков произошел конфликт с незнакомым мужчиной.

В результате стычки один человек получил смертельное ранение, еще двое госпитализированы. Подозреваемый скрылся с места преступления, но вскоре был задержан сотрудниками полиции.

Проводится расследование, причины произошедшего устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

