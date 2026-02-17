Преподобный Джесси Джексон – защитник прав афроамериканцев и «наследник» Мартина Лютера Кинга – умер в США

Афроамериканский пастор Джесси Джексон, ярый защитник прав афроамериканцев и близкий соратник Мартина Лютера Кинга, скончался в возрасте 84 лет, сообщила его семья во вторник, 17 февраля.

«Его непоколебимая приверженность справедливости, равенству и правам человека помогла сформировать глобальное движение за свободу и достоинство», – говорится в некрологе. Джексон скончался «мирно в окружении своей семьи».

Родившийся в Америке, где все еще сохранялась сегрегация, преподобный Джексон принимал участие в некоторых из наиболее значимых эпизодов борьбы за расовое равенство. «Мой электорат состоит из отчаявшихся, проклятых, лишенных наследства, презираемых и почитаемых», – заявил баптистский пастор на съезде Демократической партии в 1984 году.

Преподобный Джексон стал известен в 1960-х годах, работая под руководством президента Мартина Лютера Кинга в Южной христианской конференции лидеров, организации, боровшейся за гражданские права в духе ненасилия, прежде чем основать собственное движение, Operation Push или Национальную радужную коалицию.

Именно благодаря своим двум президентским кампаниям в 1984 и 1988 годах Джесси Джексон получил известность, расширив политическую платформу Демократической партии, включив в нее проблемы афроамериканцев.

