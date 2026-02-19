Ким Чен Ын представил пусковую установку, способную запускать ядерные боеголовки

Как сообщили в четверг государственные СМИ, лидер Северной Кореи Ким Чен Ын руководил официальной презентацией мощной реактивной системы залпового огня, способной запускать ядерные боеголовки.

На церемонии Ким Чен Ын произнес речь, в которой высоко оценил новую 600-мм реактивную систему залпового огня, назвав ее уникальной, не имеющей аналогов в мире. Она пригодна для специального удара, то есть для выполнения стратегической задачи, сообщило информационное агентство KCNA, используя распространенный эвфемизм для обозначения ядерного оружия.

Пхеньян, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

