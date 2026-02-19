Генсек ООН предложил создать фонд в размере 3 млрд долларов для развития ИИ

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предложил создать Всемирный фонд, который обеспечил бы всем странам равноправное технологическое развитие в условиях наступления эпохи искусственного интеллекта.

«Я призываю создать Всемирный фонд ИИ для того, чтобы создать всесторонние базовые возможности для всех. Наш расчет – три миллиарда долларов», – сказал Гутерриш на конференции по ИИ в Дели.

Генсек ООН добавил, что, по его мнению, будущее ИИ не могут решать ни несколько стран, ни горстка миллиардеров.

Кроме того, Гутерриш отметил, что указанная сумма составляет меньше одного процента от ежегодных доходов лишь одной компании сектора, а инициатива позволит сделать ИИ полезным для всего человечества.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

