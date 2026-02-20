Спецслужбы США расскажут всю правду про инопланетян и НЛО

Дональд Трамп заявил, что поручит Пентагону и другим федеральным ведомствам обнародовать правительственные документы, касающиеся внеземной жизни и НЛО.

«Учитывая огромный интерес, я поручаю министру обороны и другим соответствующим ведомствам и агентствам начать процесс выявления и публикации правительственных документов, касающихся инопланетной и внеземной жизни, неопознанных воздушных явлений (НЛО) и неопознанных летающих объектов (НЛО), а также любой другой информации, связанной с этими крайне сложными, но чрезвычайно интересными и важными вопросами», – говорится в его сообщении на сайте Truth Social.

Пока неясно, какая именно информация содержится в этих записях и когда они будут опубликованы. В последние годы Пентагон расширил свои усилия по каталогизации, отслеживанию и расследованию сообщений об НЛО через свой Управление по разрешению аномалий во всех областях, которое в отчете 2024 года подтвердило, что не обнаружило никаких доказательств существования инопланетной жизни, пишет CNN.

Заявления Трампа прозвучали после того, как бывший президент Барак Обама привлек внимание СМИ в минувшие выходные, когда, судя по всему, подтвердил существование инопланетян в интервью ведущему подкаста Брайану Тайлеру Коэну.

«Они существуют, но я их не видел», – сказал Обама, отвечая на вопрос о существовании инопланетян.

Позже бывший президент уточнил в посте в соцсетях, что он имел в виду статистическую вероятность существования жизни на других планетах, учитывая необъятность Вселенной.

«Но расстояния между солнечными системами настолько велики, что вероятность того, что нас посещали инопланетяне, низка, и за время моего президентства я не обнаружил никаких доказательств того, что внеземные существа контактировали с нами», – добавил он.

Когда в четверг Трампа спросили об этих комментариях, он сказал на борту президентского самолета: «Ну, я не знаю, правда это или нет. Могу сказать, что он передал секретную информацию. Он не должен был этого делать. Он совершил большую ошибку».

Тема НЛО привлекла огромное внимание общественности, отчасти благодаря теориям заговора о том, что правительство США скрывает доказательства существования инопланетян, сообщает CNN.

В последние годы предпринимались попытки добиться большей прозрачности в этом вопросе, в том числе на слушаниях в Палате представителей в 2023 году, где три ветерана армии предупредили, что сообщения о наблюдениях НЛО представляют собой проблему национальной безопасности и что правительство слишком скрывает эту информацию.

Согласно опубликованному в том году отчету, Пентагон, совместно с Управлением директора национальной разведки и другими правительственными ведомствами, получил в общей сложности 1652 сообщения о НЛО по состоянию на 2024 год.

Некоторые из этих наблюдений до сих пор не получили объяснения, в то время как другие «НЛО» оказались воздушными шарами, а также дронами, птицами, погодными явлениями или летающим мусором.

