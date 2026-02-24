В Новой Каледонии акула убила врача у берегов популярного курорта

В Новой Каледонии 55-летний мужчина погиб после нападения акулы. Об этом сообщает издание RNZ.

Турист занимался виндсерфингом на популярном у путешественников пляже Анс-Вата, неподалеку от столицы Нумеа. Хищница нанесла мужчине тяжелые ранения руки и ноги. Врачи сделали все возможное, чтобы спасти жизнь пострадавшего, но он скончался.

Правоохранительные органы устанавливают обстоятельства произошедшего. Пляж временно закрыли для посещения.

Специалисты выясняют вид акулы, которая могла напасть на человека. Предположительно, хищники мигрировали к побережью из-за проливных дождей.

Нумеа, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

