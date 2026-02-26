В Японии представили робота-монаха, который заменит дефицитных священнослужителей

В Японии Киотский университет представил свою новую разработку – робота-монаха. Он способен оказывать духовную поддержку. Исследователи считают, что в будущем он может заменить монахов в некоторых религиозных ритуалах.

Как сообщает пресс-служба университета, новая разработка была представлена 24 февраля. По словам ученых, «Буддароид» способен давать духовные наставления. Помимо устной коммуникации, он может присутствовать в местах богослужения. «Мне доверена миссия передавать учение буддизма и выслушивать истории каждого », – объяснил робот, сложив руки в перчатках в молитвенном жесте. «Я буддийский монах и работаю в центре подготовки несовершеннолетних правонарушителей», – добавил 1,3-метровый гуманоид.

В связи со старением населения и нехваткой рабочей силы в Японии, эти человекоподобные роботы в будущем смогут выполнять определенные задачи, сообщает Киотский университет. Но ученые предупреждают, что роботы могут привести к глубоким изменениям в религиозной культуре Японии.

Киото, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube