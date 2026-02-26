В Омане с конкурса красоты сняли 20 верблюдов из-за применения ботокса

В Омане случился скандал на конкурсе красоты среди верблюдов. Владельцы прибегли к различным косметологическим процедурам, чтобы улучшить облик животных.

Конкурсы красоты верблюдов – не редкость в странах Персидского залива. Призовой фонд таких мероприятий может составлять миллионы долларов. Ежегодные соревнования проводятся для того, чтобы выявить самых лучших особей и использовать их в дальнейшем разведении.

В этот раз 20 участников сняли с конкурса за жульничество. Дело в том, что улучшать внешность животных запрещено, но некоторые владельцы кололи верблюдам ботокс и миорелаксанты, чтобы придать морде более благородные черты. Кроме того, выяснилось, что верблюдам улучшали и форму горбов с помощью специальных накладок.

Маскат, Зоя Осколкова

