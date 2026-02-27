Пакистан объявил «открытую войну» талибам в Афганистане

Пакистан объявляет «открытую войну» правительству движения «Талибан» в Афганистане. Об этом заявил министр обороны Пакистана Хаваджа Асиф.

«Теперь у нас будет открытая война с вами. Теперь это будет кровавая война», – написал он на своей странице в соцсети X. По словам министра, правительство талибов привлекло «террористов со всего мира», начав «экспортировать терроризм».

Заявление главы пакистанского минобороны прозвучало после того, как афганские военные начали операции против Пакистана на линии Дюранда – в Хосте, Пактии, Нуристане и некоторых других районах.

Сегодня ночью Пакистан нанес авиаудары по столице Афганистана Кабулу, а также по провинциям Кандагар и Пактия. В Исламабаде заявили, что целью атак были ключевые военные объекты.

Исламабад, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

