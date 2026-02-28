В Боливии на месте авиакатастрофы применили газ против людей, которые собирали выпавшие из самолета деньги

В Боливии потерпел крушение самолет, перевозивший новые купюры. Полиции пришлось применить силу, чтобы разогнать толпу, собиравшую деньги.

Воздушное судно C-130 Hercules направлялось из Санта-Круса в Эль-Альто. Самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы и столкнулся с автомобилями на шоссе.

В результате 15 человек погибли, еще 28 пострадали. На месте работают экстренные службы. Часть пассажиров числится пропавшими без вести.

Сообщается, что судно перевозило купюры для Центрального банка. Деньги разлетелись вокруг места катастрофы, местные жители ринулись собирать банкноты. Полиции пришлось применить слезоточивый газ, чтобы разогнать толпу. Задержаны 12 человек.

Власти уже заявили, что новые купюры не обладают законной платежной силой, поскольку еще не были зарегистрированы ЦБ.

