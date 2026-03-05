Северная Корея оснащает флот ядерным оружием

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын заявил, что Пхеньян оснащает свой военно-морской флот ядерным оружием, а на этой неделе он руководил испытаниями эсминца, который позиционируется как ультрасовременный, сообщили в четверг государственные СМИ.

«Вооружение военно-морского флота ядерным оружием продвигается удовлетворительно», – цитирует Ким Чен Ына официальное информационное агентство KCNA, также высоко оценивая «радикальные изменения в защите нашего морского суверенитета, чего нам не удавалось достичь на протяжении полувека».

Эти испытания, включавшие запуск крылатой ракеты морского базирования, были проведены вскоре после пятилетнего съезда Коммунистической партии. Во время мероприятия Ким Чен Ын подтвердил свою приверженность укреплению ядерного потенциала своей страны и поклялся решительно ответить на любую угрозу. Они также состоялись вскоре после того, как Соединенные Штаты и Израиль начали войну против Ирана, направленную, среди прочего, на уничтожение его ядерной программы, ракет и военно-морского флота.

Ким Чен Ын во вторник осмотрел эсминец класса «Чхве Хён», один из двух, спущенных на воду в прошлом году в рамках усилий Северной Кореи по укреплению своих военно-морских сил, а в среду руководил запуском ракеты, который, по сообщению Центрального информационного агентства Кореи (KCNA), прошел «успешно». «Чхве Хён» – один из двух 5000-тонных военных кораблей в арсенале Северной Кореи, строительство обоих запланировано на 2025 год. Третье судно, которое северокорейский лидер также осмотрел в среду, находится в стадии строительства, сообщает KCNA.

Ранее Пхеньян заявлял, что «Чхве Хён» оснащен «самым мощным оружием». Некоторые аналитики полагают, что корабль может нести тактические ракеты малой дальности, способные доставлять ядерные боеголовки.

На прошлой неделе Пхеньян осудил продолжающиеся атаки США и Израиля на Иран, назвав их «незаконным актом агрессии» и заявил, что они демонстрируют «незаконную» природу Вашингтона.

По словам бывшего президента Университета северокорейских исследований Ян Му Джина, испытания нового эсминца свидетельствуют о желании Ким Чен Ына «продемонстрировать силу в контексте текущей ситуации в Иране и в преддверии следующих совместных военных учений Южной Кореи и США».

Пхеньян, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

