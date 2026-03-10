российское информационное агентство 18+

10 марта 2026

Турция поставила в центре страны систему ПВО «Патриот»

Турция сообщила о развертывании системы ПВО Patriot в центре страны. Произошло это спустя день после того, как НАТО перехватила вторую ракету, выпущенную из Ирана в турецкое воздушное пространство.

«В провинции Малатья на востоке Анатолии развернута система Patriot для защиты нашего воздушного пространства», – говорится в заявлении Министерства обороны турции. В этом регионе расположена американская авиабаза Куречик, на которой размещена система радиолокационного обнаружения, способная выявлять запуски иранских ракет.

Анкара, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

