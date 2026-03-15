Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии отменены

Этапы Гран-при «Формулы-1» в Бахрейне и Саудовской Аравии, которые должны были состояться в апреле 2026 года, отменены из-за войны на Ближнем Востоке. Об этом сообщается на сайте Международной автомобильной федерации (FIA).

«Хотя были рассмотрены несколько альтернативных вариантов, в конечном итоге было решено, что замен в апреле не будет», – говорится в сообщении.

Президент и гендиректор Formula One Group Стефано Доменикали заявил, это было трудное решение, но «на данном этапе оно является правильным, учитывая текущую ситуацию на Ближнем Востоке».

В итоге сезон сократится с 24 до 22 этапов.

Гран-при Бахрейна был запланирован на 10-12 апреля, этап в Саудовской Аравии должен был пройти 17-19 апреля.

Также отменены этапы «Формулы-2», «Формулы-3» и женской серии F1 Academy, которые должны были проходить на Ближнем Востоке.

Москва, Наталья Петрова

