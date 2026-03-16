В Японии два человека погибли у военной базы США

В Японии две лодки перевернулись у американской военной базы. По предварительным данным, погибли два человека, еще несколько числятся пропавшими без вести.
Инцидент произошел в префектуре Окинава на юге страны. Студенты из префектуры Киото находились на лодках у берега города Наго, когда два судна перевернулись. В этом месте ведутся строительные работы по передислокации авиабазы морской пехоты США Футенма.
В результате погибла 17-летняя девушка и 71-летний капитан одной из лодок. Еще около 10 человек получили легкие травмы. Несколько участников происшествия числятся пропавшими без вести.
На месте работают спасательные службы. Поисковая операция продолжается.
Токио, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»