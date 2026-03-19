Запасов автомобильного топлива в Австралии осталось на 37 дней

В Австралии может возникнуть острая нехватка автомобильного топлива, запасов осталось на 37 дней. Об этом заявил премьер-министр страны Энтони Альбанезе.

«У нас есть запас бензина на 37 дней, <…> и пока топливо продолжает поступать, восполняя этот запас», – уточнил он в эфире радиостанции Triple M Hobart.

По словам австралийского премьера, конфликт на Ближнем Востоке продолжает оказывать негативное влияние на глобальные цепочки поставок и экономику Австралии в целом. При этом внутренний спрос на топливо резко вырос, граждане скупают бензин и дизель, ожидая повышения цен.

Альбанезе уточнил, что правительство направило на внутренний рынок 20% стратегического запаса горючего. Кроме того, для нужд страны задействовано топливо с высоким содержанием серы, которое ранее планировалось отправить на экспорт.

«Австралия хорошо подготовлена, и в настоящее время наши поставки топлива стабильны, однако мы хотим перестраховаться», – подчеркнул премьер-министр.

Сидней, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube