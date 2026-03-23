В Перу автобус с туристами упал в 80-метровую пропасть

В Перу туристический автобус сорвался с обрыва. В результате погибли не менее девяти человек, еще 15 получили травмы. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения страны.
Авария произошла в департаменте Хунин. Туристы направлялись на экскурсию из столицы к горе Рахунтай. Водитель не справился с управлением, транспорт съехал с дороги и упал с высоты 80 метров.
Семь человек получили смертельные травмы и скончались на месте, еще двое пострадавших умерли в больнице, остальных раненых госпитализировали.
По факту гибели людей в ДТП проводится расследование.
Лима, Зоя Осколкова
