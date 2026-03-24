Католики меняют и отменяют мероприятия Страстной недели в Иерусалиме в связи с небезопасностью

В связи с нестабильной ситуацией в Израиле и Иерусалиме в частности католики меняют и отменяют мероприятия, связанные со Страстной неделей.

Латинский патриархат Иерусалима подтвердил эту информацию, просочившуюся в прессу в последние дни.

Кардинал Пьербаттиста Пиццабалла объявил, что «традиционное шествие в Вербное воскресенье, которое поднимается с Масличной горы в Иерусалим, отменяется. Оно будет заменено минутой молитвы за город Иерусалим в месте, которое будет определено позже». Месса освящения мира в Великий четверг также перенесена на дату, которая будет определена позже. Дикастерия по вопросам богослужения уже дала необходимое разрешение.

«Ограничения, наложенные конфликтом, и события последних дней не сулят ничего хорошего для скорого улучшения ситуации. В постоянном диалоге с компетентными органами, совместно с другими христианскими Церквами, мы оцениваем, как возможно, в согласованных формах, отмечать центральную тайну нашего спасения в сердце наших Церквей. Ситуация продолжает развиваться, и дать однозначные рекомендации на ближайшие дни невозможно; поэтому мы будем вынуждены координировать действия ежедневно. Однако очевидно, что обычные торжества, открытые для всех, не могут состояться», – пояснили в латинском патриархате Иерусалима.

Напомним, ранее сообщалось, что для посещения закрыл Храм Гроба Господня в Иерусалиме.

Как сообщает «Новый День», утром 24 марта Иерусалим подвергся новому обстрелу со стороны Ирана. Как сообщают журналисты AFP, в Иерусалиме раздался громкий взрыв после того, как израильские военные обнаружили иранские ракеты, направляющиеся в сторону Израиля – это уже второе подобное предупреждение во вторник.



Журналисты AFP услышали громкий взрыв через несколько минут после того, как вооруженные силы выпустили предупреждение, заявив, что они стремятся «перехватить угрозу».

Иерусалим, Елена Васильева

