Рыболовы Нидерландов отказались выходить в море из-за цен на топливо

В Нидерландах компании вынуждены приостановить производство рыбы из-за высоких цен на топливо. Вылов становится нерентабельным, об этом сообщают местные СМИ.

На этой неделе значительная часть голландской рыболовной отрасли не выходит в море. В торговой ассоциации VisNed сообщили, что стоимость топлива настолько выросла, что рыбаки отказываются выходить.

Более половины судов, занимающихся ловом камбалы, палтуса и морского языка, временно приостанавливают работу, потому что промысел становится нерентабельным. Именно эта категория судов обеспечивает наибольшую долю вылова в стране.

В Нидерландском союзе рыбаков сообщили, что цены на топливо резко выросли в связи с конфликтом на Ближнем Востоке. Наибольшие затраты несут именно суда донного траления, которые уже чаще других остаются на якоре в портах.

Амстердам, Зоя Осколкова

