На Филиппинах объявлено общестрановое ЧП в связи с топливным кризисом

Президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший во вторник объявил чрезвычайное положение в сфере энергоснабжения страны, предупредив о «непосредственной угрозе по доступности и стабильности энергоснабжения страны».

Декларация, которая будет действовать в течение одного года, была сделана в ответ на войну на Ближнем Востоке и закрытие Ормузского пролива, что нарушило работу энергетических рынков, цепочки поставок и привело к росту цен на нефть, «представляя угрозу энергетической безопасности страны».

Маркос заявил, что был создан комитет для обеспечения наличия и распределения топлива, продуктов питания, медикаментов, сельскохозяйственной продукции и других товаров первой необходимости.

Принимаемые меры включают в себя обеспечение соблюдения мер по энергосбережению, введение топливных субсидий и других инициатив по снижению транспортных расходов, а также борьбу с накоплением запасов, спекуляцией и манипулированием поставками нефтепродуктов.

Маркос также заявил, что правительство выделяет 5000 песо (83 доллара) водителям мототакси и работникам транспорта для компенсации роста цен на топливо. Также были объявлены программы социальной помощи фермерам, рыбакам и другим работникам.

Москва, Елена Васильева

