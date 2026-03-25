Представитель иранских военных высмеял попытки США достичь соглашения о прекращении огня. Об этом сообщают международные СМИ.

«Самопровозглашенная мировая сверхдержава уже давно бы выбралась из этой передряги, если бы могла. Не притворяйтесь, что вы добились успеха. Ваша эра пустых обещаний закончилась. Ваши внутренние конфликты достигли той точки, когда вы ведете переговоры сами с собой. Наше первое и последнее слово с самого первого дня оставалось неизменным, и так будет всегда: кто-то вроде нас никогда не пойдет на компромисс с кем-то вроде вас. Ни сейчас, ни когда-либо», – говорит в видеообращении, показанном по государственному телевидению в среду, подполковник Ибрагим Зольфагари. Он также добавил, что стратегическая мощь Соединенных Штатов превратилась в «стратегический провал».

Заявление высокопоставленного иранского чиновника прозвучало вскоре после того, как администрация Трампа направила Ирану через Пакистан план прекращения огня из 15 пунктов.

Москва, Елена Васильева

