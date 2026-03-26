Британия будет задерживать подсанкционные суда «теневого флота» в своих водах

Вооруженные силы и правоохранительные органы Великобритании смогут задерживать в территориальных водах связанные с Россией суда, находящиеся под британскими санкциями. Соответствующее разрешение дал премьер-министр Кир Стармер.

«Премьер-министр согласился с тем, что Вооруженные силы Великобритании и сотрудники правоохранительных органов теперь смогут перехватывать суда, подпавшие под санкции Великобритании и следующие транзитом через британские воды», – говорится в сообщении британского правительства.

Лондон закроет доступ в британские воды, включая пролив Ла-Манш, для подсанкционных судов, что вынудит операторов либо выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты, либо столкнуться с риском быть задержанными британскими военными, отмечается в пресс-релизе.

Британские власти предупредили, что против судовладельцев, операторов и экипажа могут возбудить уголовные дела за нарушение санкционного законодательства. При этом подчеркивается, что сотрудники правоохранительных органов, военные и специалисты энергетического рынка будут рассматривать ситуацию с каждым судном индивидуально, прежде чем дать рекомендацию на проведение операции по задержанию.

Великобритания вместе с союзниками ввела санкции в отношении 544 судов так называемого «теневого флота», который, по утверждению Лондона, связан с Россией.

МИД России ранее заявлял, что страны Евросоюза осуществляют разбой на морских коммуникациях под прикрытием изобретенного определения «теневой флот», которого не существует в международном морском праве, с целью лишить РФ доходов от международной торговли. «Под надуманными и натянутыми предлогами досмотрам и задержаниям подвергаются суда, которые отвечают всем критериям свободного и беспрепятственного судоходства», – подчеркивали в ведомстве.

Накануне стало известно, что Морская коллегия РФ разработала дополнительные меры защиты судов, которые следуют из российских портов. «Выработаны дополнительные мероприятия по нейтрализации террористических угроз в отношении судов», – говорится в сообщении ведомства по итогам совещания, которое провел помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Кроме того, «предложены меры, направленные на обеспечение суверенных прав России в Мировом океане, свободы судоходства и защиту судов, зарегистрированных под флагом Российской Федерации. <…> Поставлены задачи по усилению контроля за судами, выполняющими грузоперевозки в интересах нашей страны», – указано в сообщении.

Лондон, Наталья Петрова

© 2026, РИА «Новый День»

