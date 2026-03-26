В Индии 14 человек погибли в аварии с автобусом

В Индии автобус с пассажирами столкнулся с грузовиком. В результате 14 человек погибли, еще 23 получили различные травмы.

ДТП произошло в штате Андхра-Прадеш. Частный туристический автобус попал в лобовое столкновение с самосвалом.

Транспорт с пассажирами перевернулся и загорелся. Люди оказались заблокированы в салоне. Прибывшим на место спасателям пришлось использовать специнструмент.

14 человек погибли и 23 госпитализированы с переломами и ожогами. Правоохранительные органы проводят расследование причин произошедшего.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

