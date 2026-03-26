В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку

В Бангладеш автобус с пассажирами упал в реку. В результате 18 человек погибли.

Инцидент произошел в районе деревни Даулатдия. Автобус съехал с паромного терминала и упал в реку Падма.

Предположительно, в транспорте находилось до 40 человек, в том числе дети. Спасатели обнаружили 18 тел погибших. Поисковая операция продолжается.

Причины ЧП устанавливаются. По предварительным данным, у автобуса сместился противооткатный упор, из-за чего транспортное средство и покатилось к реке.

Дакка, Зоя Осколкова

