В Бангладеш 18 человек погибли при падении автобуса в реку

В Бангладеш автобус с пассажирами упал в реку. В результате 18 человек погибли.
Инцидент произошел в районе деревни Даулатдия. Автобус съехал с паромного терминала и упал в реку Падма.
Предположительно, в транспорте находилось до 40 человек, в том числе дети. Спасатели обнаружили 18 тел погибших. Поисковая операция продолжается.
Причины ЧП устанавливаются. По предварительным данным, у автобуса сместился противооткатный упор, из-за чего транспортное средство и покатилось к реке.
Дакка, Зоя Осколкова
