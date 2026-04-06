В Великобритании случился масштабный блэкаут из-за шторма

В Великобритании наблюдаются масштабные перебои в энергоснабжении из-за шторма «Дэйв». Об этом сообщает Daily Mail.

Непогода обрушилась на северо-восток Англии, а также некоторые районы Шотландии и Уэльса. На западном побережье тысячи домохозяйств остались без электричества.

Аварийные бригады компаний Scottish and Southern Electricity Networks (SSEN) и Northern Power Grid работают над восстановлением электроснабжения.

Кроме того, из-за стихии было нарушено паромное сообщение. Ураган повалил несколько деревьев, из-за чего наблюдаются заторы на автодорогах.

Лондон, Зоя Осколкова

