Понедельник, 6 апреля 2026, 16:10 мск

Индия намерена привлечь змей и крокодилов для охраны границ

Власти Индии рассматривают возможность использования рептилий для охраны границы с Пакистаном и Бангладеш. Об этом сообщает газета Hindu.

Штаб пограничных сил безопасности Индии направил в полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы, сообщении о необходимости изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы).

Государственная граница проходит по территориям со сложным рельефом – холмы, реки и долины. Полностью проконтролировать незаконное перемещение в таких условиях не представляется возможным. По мнению индийских властей, усовершенствовать охрану границ можно с помощью хищников.

Однако остается ряд проблемных факторов – таких как наличие речных и низменных участков местности, близость населенных пунктов к границе, незавершенные процедуры отчуждения земельных участков, а также протесты со стороны жителей приграничных территорий. Кроме того, стоит вопрос, как именно приобретать этих рептилий и какое влияние их использование может оказать на местное население.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

