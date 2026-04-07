В Панамском канале на танкере прогремел взрыв

Три человека пострадали при взрыве на судне у моста через Панамский канал. Об этом сообщили в местной пожарной службе.
По предварительным данным, на танкере произошел пожар, затем пламя перекинулось на стоящие рядом бензовозы.
Двоих пострадавших госпитализировали с ожогами второй степени, еще один человек числится пропавшим без вести. Проводится поисковая операция.
Движение на мосту временно приостановили. Местных жителей попросили держаться подальше от района ЧП.
Панама, Зоя Осколкова
