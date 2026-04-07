Во Франции 28 человек пострадали при столкновении поезда с военным грузовиком

Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком. По предварительным данным, один человек погиб, еще 28 получили различные травмы.
Авария произошла в коммуне Нё-ле-Мин (Па-де-Кале). Состав TGV, следовавший по линии Дюнкерк-Париж, столкнулся с прицепом армейского грузовика, которые перевозил военную технику.
В результате погиб машинист поезда, водитель грузовика получил серьезные травмы. Кроме того, 27 пассажиров обратились за медицинской помощью. Несколько вагонов сошли с рельсов. Спасатели эвакуировали около 250 человек.
Проводится расследование причин произошедшего.
Париж, Зоя Осколкова
© 2026, РИА «Новый День»