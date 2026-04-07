Вторник, 7 апреля 2026, 12:31 мск

Во Франции 28 человек пострадали при столкновении поезда с военным грузовиком

Во Франции скоростной поезд столкнулся с военным грузовиком. По предварительным данным, один человек погиб, еще 28 получили различные травмы.

Авария произошла в коммуне Нё-ле-Мин (Па-де-Кале). Состав TGV, следовавший по линии Дюнкерк-Париж, столкнулся с прицепом армейского грузовика, которые перевозил военную технику.

В результате погиб машинист поезда, водитель грузовика получил серьезные травмы. Кроме того, 27 пассажиров обратились за медицинской помощью. Несколько вагонов сошли с рельсов. Спасатели эвакуировали около 250 человек.

Проводится расследование причин произошедшего.

Париж, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

