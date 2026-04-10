Спящий на дороге тюлень парализовал движение в австралийском городке

В пятницу движение в приморском австралийском городке ненадолго перекрылось из-за того, что местный тюлень решил вздремнуть на дороге. Сонного ластоногого заметили спящим на дороге в Дромане, городе в южном штате Виктория. Местная полиция расставила конусы вокруг тюленя, которого некоторые жители называют Сэмми, решившего позагорать, не обращая внимания на автомобили.

«Мы не знаем, где еще его увидим», – пошутила местная жительница Лора Эллен, заметившая спящее животное. «Обычно он спит весь день», – добавила она. «Меня рассмешило, когда я увидела его на дороге. Я никогда раньше не видела, чтобы он так делал». Затем спасатели от дикой природы сопроводили тюленя обратно на пляж, и дорога была вновь открыта. Тюлени – обычное явление вдоль побережья Виктории, и правительство штата напоминает общественности, что трогать или кормить их незаконно.

Москва, Елена Васильева

