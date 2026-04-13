Грета Тунберг намерена уехать из небезопасной Швеции и спать у друзей на полу

Грета Тунберг сообщила, что больше не чувствует себя в безопасности в Швеции и планирует покинуть родную страну.

«Мой план – жить с рюкзаком за плечами и спать на полу в кухнях у друзей», – сказала Тунберг. Активистка дала интервью шведской газете Dagens Etc. в преддверии выхода документального фильма, рассказывающего о ее деятельности в рамках движения Fridays for Future на протяжении семи лет.

Напомним, что в 15 лет Тунберг начала пропускать школу один день в неделю, чтобы сидеть перед зданием парламента в Стокгольме, требуя от политиков принять меры по борьбе с изменением климата. Движение, выросшее из «Пятничной забастовки», привело к тому, что журнал Time назвал её одной из самых влиятельных людей в мире – её приветствовали, но и ненавидели. Несмотря на юный возраст, она подверглась широкой критике в социальных сетях и даже угрозам смерти, сообщила СМИ Тунберг.

Москва, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube