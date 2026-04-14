Колумбия приговорила к расстрелу бегемотов Пабло Эскобара

Власти Колумбии одобрили план по уничтожению десятков диких бегемотов, завезенных в страну бывшим наркобароном Пабло Эскобаром. Министр окружающей среды Ирен Велес пояснила, что другие методы контроля численности животных оказались неэффективными. Будет уничтожено около 80 особей. По последним данным за 2022 год, в Колумбии обитало около 170 бегемотов, сообщает AP.

«Если мы этого не сделаем, мы не сможем контролировать их популяцию, – пояснила министр Велес. – Мы должны принять эту меру, чтобы сохранить наши экосистемы». Органы охраны окружающей среды Колумбии заявляют, что эти млекопитающие представляют угрозу для жителей деревень, которые сталкиваются с ними на фермах и вблизи рек. Они также конкурируют за пищу и пространство с местными видами, такими как ламантины.

Колумбия – единственная страна за пределами Африки, где обитает дикая популяция бегемотов. Все местные особи являются потомками четырех бегемотов, которых Эскобар привёз в страну в 1980-х годах. Животные стали частью его частного зоопарка в поместье Асьенда Наполес.

Несмотря на экологические проблемы, бегемоты стали туристической достопримечательностью. Жители окрестных деревень предлагают экскурсии по наблюдению за бегемотами и продают сувениры. Бегемоты также являются одной из главных достопримечательностей ранчо Наполес, которое было конфисковано колумбийским правительством и теперь функционирует как парк развлечений с бассейнами, водными горками и зоопарком.

Москва, Елена Васильева

