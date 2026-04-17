Министр обороны США на религиозной службе вместо Священного Писания процитировал монолог из «Криминального чтива»

Министр обороны США Пит Хегсет, желая сослаться на Священное Писание во время религиозной службы в Пентагоне, процитировал монолог из фильма Квентина Тарантино.

Вместо того чтобы процитировать стих из Библии, он на самом деле прочитал монолог из «Криминального чтива» (1994).

Речь идет о монолог, зачитанный Джулсом Уиннфилдом, наемным убийцей в фильме, которого сыграл Сэмюэл Л. Джексон, перед тем, как он собирается убить человека.

Видеозапись выступления Пита Хегсета на трибуне, где он читает спорный стих, упоминая при этом американского пилота, спасенного в Иране, быстро распространилась в социальных сетях и американских СМИ, вызвав волну насмешек.

«Хегсет заимствует жестокую молитву из фильма «Криминальное чтиво», чтобы благословить войну против Ирана во время религиозной службы в Пентагоне в апреле», – гласил заголовок религиозного блога A Public Witness , который первым заметил этот ролик, впоследствии подхваченный многочисленными СМИ, включая Variety и Forbes .

Стих и ложный стих

«Путь сбитого летчика полон опасностей из-за беззакония эгоистов и тирании злых людей. Блажен тот, кто во имя товарищества и долга ведет заблудших через долину тьмы, ибо он поистине хранитель своего брата и тот, кто находит потерянных детей. И я обрушусь на вас с великой местью и яростным гневом, на тех, кто пытается захватить и уничтожить моего брата. И вы узнаете, что мой позывной – Сэнди 1, когда я обрушу на вас свою месть, аминь», – провозгласил Пит Хегсет военным, цитируя отрывок из Библии, из книги Иезекииля… которой не существует.

На самом деле он цитировал довольно жестокую молитву Джулса Уиннфилда, основанную на упомянутом стихе. Монолог из фильма «Криминальное чтиво» звучит так: «Путь праведника полон опасностей из-за несправедливости эгоистов и тирании нечестивых. Блажен тот, кто во имя милосердия и доброты ведет слабых через долину тьмы, ибо он поистине хранитель брата своего и тот, кто находит заблудших детей. И Я обрушусь на вас с великой местью и яростным гневом, на вас, пытающихся отравить и уничтожить братьев Моих. И вы узнаете, что имя Мое – Господь, когда Я обрушу на вас Свою месть».

Убежденный консерватор, набожный католик и бывший офицер армии, Пит Хегсет столкнулся с процедурой импичмента, инициированной демократами, за злоупотребление властью и военные преступления. Этот республиканец был назначен министром обороны Дональдом Трампом в 2025 году, до того как министерство было переименовано им в Министерство войны.

Вашингтон, Елена Васильева

© 2026, РИА «Новый День»

