В Мексике российский турист пострадал при стрельбе в древнем городе

В Мексике неизвестный открыл стрельбу на археологическим объекте. По предварительным данным, пострадали семеро туристов, в том числе россиянин.

Инцидент произошел в древнем городе Теотиуакан. Мужчина с оружием забрался на вершину Пирамиды Луны, где открыл огонь по людям.

В результате погибла гражданка Канады, еще четыре человека получили огнестрельные ранения. Два туриста травмировались, когда упали при попытке спастись. Пострадавших госпитализировали.

По информации полиции, нападавший покончил с собой. На месте работают правоохранительные органы, проводится расследование.

Мехико, Зоя Осколкова

