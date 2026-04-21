В Мексике российский турист пострадал при стрельбе в древнем городе

В Мексике неизвестный открыл стрельбу на археологическим объекте. По предварительным данным, пострадали семеро туристов, в том числе россиянин.
Инцидент произошел в древнем городе Теотиуакан. Мужчина с оружием забрался на вершину Пирамиды Луны, где открыл огонь по людям.
В результате погибла гражданка Канады, еще четыре человека получили огнестрельные ранения. Два туриста травмировались, когда упали при попытке спастись. Пострадавших госпитализировали.
По информации полиции, нападавший покончил с собой. На месте работают правоохранительные органы, проводится расследование.
Мехико, Зоя Осколкова
