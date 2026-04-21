В Румынии прогремел мощный взрыв на ТЭЦ

В Румынии произошел мощный взрыв на электростанции. По предварительным данным, погибших нет. Причины устанавливаются.

Инцидент произошел в Бухаресте на объекте Западного районного отопления. Как сообщают местные СМИ, взорвался трансформатор мощностью 10 000 кВт, содержавший около 30 т нефти.

В департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар охватил два трансформатора. В экстренных службах не видят условий для дальнейшего распространения огня. На месте работают пожарные бригады.

Жителей близлежащих районов попросили закрыть двери и окна, чтобы избежать проникновения дыма.

Бухарест, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube