В Румынии прогремел мощный взрыв на ТЭЦ

В Румынии произошел мощный взрыв на электростанции. По предварительным данным, погибших нет. Причины устанавливаются.
Инцидент произошел в Бухаресте на объекте Западного районного отопления. Как сообщают местные СМИ, взорвался трансформатор мощностью 10 000 кВт, содержавший около 30 т нефти.
В департаменте по чрезвычайным ситуациям уточнили, что пожар охватил два трансформатора. В экстренных службах не видят условий для дальнейшего распространения огня. На месте работают пожарные бригады.
Жителей близлежащих районов попросили закрыть двери и окна, чтобы избежать проникновения дыма.
Бухарест, Зоя Осколкова
