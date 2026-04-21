В Великобритании начали расследование в отношении Telegram

Британский медиарегулятор Ofcom начал расследование в отношении мессенджера Telegram по обвинению в распространении запрещенных материалов. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отмечается, что к регулятору обратился фонд «Канадский центр защиты детей». Правозащитники утверждают, что в мессенджере распространяются материалы о сексуальном насилии над детьми.

«Мы провели собственную оценку платформы и в свете этого решили начать расследование, чтобы выяснить, выполняет ли Telegram свои обязанности в отношении незаконного контента», – говорится в заявлении Ofcom. Если нарушение будет подтверждено, компании грозит штраф до 18 млн фунтов стерлингов или 10% от международной выручки.

Ранее Таганский суд Москвы выписал мессенджеру Telegram штраф в размере 7 млн рублей. Компанию привлекли к административной ответственности за неудаление контента с призывами к экстремистской деятельности.

Лондон, Зоя Осколкова

