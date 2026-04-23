В Дании несколько человек пострадали при столкновении двух поездов

В Дании произошло лобовое столкновение двух поездов. Несколько человек получили травмы. Об этом сообщает агентство Reuters.

Авария на железной дороге случилась в районе города Хиллерод к северу от Копенгагена. Два поезда оказались на одном пути и столкнулись, несколько вагонов сошли с рельсов.

Пассажиры смогли самостоятельно покинуть состав. Несколько человек обратились за медицинской помощью.

На месте работают спасательные службы, причины происшествия устанавливаются.

Копенгаген, Зоя Осколкова

