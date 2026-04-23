В Южной Корее два истребителя столкнулись из-за селфи пилота

В Южной Корее фотография на память, которую решил сделать один из пилотов, привела к столкновению двух истребителей F-15. По счастливой случайности, никто не погиб, но самолетам потребовался дорогостоящий ремонт.

Как сообщает газета Korea Herald, инцидент произошел в декабре 2021 года, но его детали не разглашались. Не так давно стало известно, что во время полета пилот снимал себя внутри кабины на память перед переводом на другое место. Летчик совершил незапланированный маневр в попытке сделать лучший кадр, из-за чего самолеты столкнулись в воздухе.

Истребители успешно приземлились, пострадавших не было, но столкновение привело к серьезным повреждениям. Ремонт обошелся в 100 млрд вон (около 67 млн долларов).

Виновного в аварии пилота отстранили и потребовали, чтобы он оплатил часть затрат на ремонтные работы. Военнослужащему удалось снизить сумму претензий в десять раз. Комиссия приняла во внимание тот факт, что для пилотов корейских ВВС подобная памятная съемка в то время являлась в некотором роде традицией, а сам бывший майор согласовал весь план полета с другими летчиками. В связи с этим командование ВВС также частично несет ответственность за то, что не пресекало подобные практики.

Сеул, Зоя Осколкова

