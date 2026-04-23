В Колумбии новый мост рухнул в реку вместе с мэром

В Колумбии на церемонии открытия нового пешеходного моста произошло ЧП, конструкция обрушилась, люди оказались в реке. Об этом сообщают местные СМИ.

Инцидент произошел городе Багадо. Мост должен был соединить центр города с поселком Сан-Марино. Открывать новый путепровод пришла глава администрации муниципалитета и другие чиновники.

Во время церемонии канаты не выдержали нагрузки, мост обрушился. В результате восемь человек получили легкие травмы, три человека госпитализировали.

Власти начали расследование причин произошедшего. Предположительно, на мост одновременно зашло слишком много людей, а конструкция не была рассчитана на большую нагрузку.

Богота, Зоя Осколкова

