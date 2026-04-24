В Норвегии детям запретят доступ к соцсетям

Власти Норвегии рассматривают законопроект, запрещающий доступ в социальные сети для лиц младше 16 лет. Об этом заявил премьер-министр Йонас Гар Стёре.

«Мы вводим этот закон, потому что хотим детства, в котором дети могут быть детьми. Игры, дружба и повседневная жизнь не должны быть захвачены алгоритмами и экранами», – сказал глава норвежского кабмина.

Правительство возложит ответственность за проверку возраста пользователей на технологические компании.

Ранее о введении возрастного ограничения на соцсети сообщили также Франция, Испания и Дания.

Осло, Зоя Осколкова

