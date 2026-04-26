В Индии у самолета загорелся двигатель, шесть человек пострадали

В Индии двигатель самолета загорелся во время взлета. По предварительным данным, пострадали шесть человек.

Как сообщают местные СМИ, инцидент произошел в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели. Борт направлялся в Цюрих.

Во время разгона на взлетно-посадочной полосе двигатель лайнера загорелся. Капитан прервал полет, экипаж и пассажиров воздушного судна эвакуировали. Шесть человек пострадали и отправлены в больницу.

Причины произошедшего устанавливаются.

Нью-Дели, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube