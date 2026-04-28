В Индонезии 14 человек погибли в аварии на железной дороге

В Индонезии столкнулись два поезда. По последним данным, 14 человек погибли, еще 84 получили травмы. Об этом сообщили в спасательных службах страны.

Авария произошла в городе Бекаси. Столкнулись пригородная электричка и поезд дальнего следования. Последний протаранил вагон электропоезда, предназначенный для женщин.

«Число погибших возросло до 14, еще 84 получили ранения», – заявил глава индонезийского спасательного агентства Мохаммад Шафии.

Спасательная операция на месте продолжается. Причины произошедшего устанавливаются.

Джакарта, Зоя Осколкова

