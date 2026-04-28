Минобороны РФ: российские военные не дали осуществить госпереворот в Мали

Российские военные не позволили совершить государственный переворот Мали. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

Незаконные вооруженные формирования предприняли попытку вооруженного государственного переворота 25 апреля. Одновременно были атакованы четыре крупных населенных пункта – столица республики Мали город Бамако и города Севаре, Гао, Кидаль.

«В ходе ожесточенных боев с превосходящими силами противника подразделения «Африканского Корпуса» нанесли ему невосполнимые потери в личном составе и технике, вынудив отказаться от своих планов, и не позволили совершить государственный переворот, сохранив власть законного правительства и не допустив массовой гибели гражданского населения», – говорится в сообщении оборонного ведомства.

В МО добавили, что численность боевиков составляла порядка 12 тысяч человек, подготовка которых проводилась при участии украинских и европейских наемников-инструкторов. Противник пытался захватить ключевые объекты, в первую очередь президентский дворец. В результате подрыва шахид-мобиля у своей резиденции погиб министр обороны.

Отряд Африканского Корпуса» более суток вел бои в полном окружении в городе Кидаль. После чего по решению руководства Мали военнослужащие покинули опорный пункт.

«Вместе с тем противник не отказался от своих агрессивных намерений и осуществляет перегруппировку. Обстановка в Республике Мали продолжает оставаться сложной. Подразделения «Африканского Корпуса» Вооруженных Сил России продолжают выполнение поставленных задач и находятся в готовности к отражению атак боевиков, ведя активную разведку и уничтожая выявленные полевые лагеря НВФ и выявленные цели», – добавили в Минобороны РФ.

Бамако, Зоя Осколкова

