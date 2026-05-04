В аэропорту Малайзии погибли два туриста

Два несчастных случая со смертельным исходом произошли в аэропорту Малайзии с разницей в пару часов. Об этом сообщает издание The Sun.

В воздушной гавани в Куала-Лумпур 27-летняя гражданка КНР упала с балкона. Женщина долгое время сидела на парапете, плакала и кричала. Когда сотрудник службы безопасности попытался приблизиться, она упала в зону погрузки багажа и получили смертельные травмы.

Через два часа в том же аэропорту 30-летний гражданин Алжира сорвался с высоты. Пострадавшего госпитализировали, но врачи не смогли спасти его жизнь.

Оба случая расследуют правоохранители. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Куала-Лумпур, Зоя Осколкова

