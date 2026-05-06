В Японии в аварии со школьным автобусом погиб ученик и 26 человек пострадали

В Японии произошла авария с участием трех автомобилей, в том числе школьным микроавтобусом. В результате погиб старшеклассник, еще 26 человек получили различные травмы. Об этом сообщает NHK.

ДТП произошло на скоростной автомагистрали Бан-эцу в префектуре Фукусима. Школьный автобус врезался в придорожный амортизационный барабан, а затем задел еще две машины.

От удара один из учеников вылетел через окно и получил смертельные травмы. Кроме того, пострадали 26 человек, некоторые из них госпитализированы в тяжелом состоянии.

На месте работают экстренные службы. Обстоятельства аварии устанавливаются.

Токио, Зоя Осколкова

© 2026, РИА «Новый День»

